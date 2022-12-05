Borsa haftanın ilk işlem gününde fren yaptı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 127,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,17 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,53 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Küresel piyasalar da volatil

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri yumuşatmasına karşın küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de cuma günü tarım dışı istihdamın 263 bin ile tahminlerin üzerinde artmasına karşın piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentilerinin güçlü kaldığına işaret eden analistler, yetkililerin sözle yönlendirmelerinin dikkatle izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.950 ve 4.900 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.