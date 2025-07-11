Borsa haftanın son gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,38 puan artarak 10.415,69 seviyesine çıktı. Bu, günlük bazda yüzde 0,82’lik bir yükselişe işaret etti. Dün günü yüzde 1,61 primle 10.331,31 puandan tamamlayan endeks, alış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

Sektörel endeksler de güne yükselişle başlarken, bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi ise yüzde 0,75 oranında değer kazandı. Tüm sektör endeksleri artıda seyrederken, açılışta en güçlü yükseliş yüzde 1,62 ile ulaştırma sektöründe kaydedildi.

Yurt içinde ise yatırımcıların gözü, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine çevrilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini saat 10:00'da açıkladı. Buna göre 2025 yılı mayıs ayında cari işlemler hesabı 684 milyon dolar açık verdi. Yıllık bazda açık ise 16 milyar dolar oldu.

Küresel gelişmeler ve iç gündem

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine dair açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ihtimallerini yakından izliyor.

Fed’in para politikasında gevşemeye gidebileceği yönündeki beklentiler, küresel ölçekte risk iştahını destekliyor.

Teknik değerlendirme

Analistlere göre, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyeleri direnç, 10.300 ve 10.200 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.