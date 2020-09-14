Borsa haftaya artışla başladı

14 Eylül 2020

BIST 100 endeksi haftaya 3,19 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.105,89 puanda başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 8,88 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,33 değer kazanarak günü 1.102,70 puandan tamamladı. Endeksin bir önceki hafta kapanışına göre getirisi ise yüzde 1,51 oldu.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantılarından çıkacak kararların takip edileceğini belirtiyorlar.

Bugünün veri takviminde ise yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak sanayi üretim verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA