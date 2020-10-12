Borsa haftaya artışla başladı

12 Ekim 2020

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,84 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.170,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Açılışta kaybettiren sektör endeksinin ise olmadığı görüldü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazancıyla 1.165,70 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, COVID-19 aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve iş gücü istatistiklerinin izleneceğini söyledi.

Bu hafta ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu belirtiyorlar.

Kaynak: AA