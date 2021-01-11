Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,11 puan ve yüzde 0,14 azalışla 1.538,50 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile iletişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cuma günü yüzde 1,21 değer kazanarak günü 1.540,61 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin gelişmeler, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın trilyonlarca dolarlık mali teşvikten bahsetmesi ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin ardından küresel piyasalarda yön arayışının hakim olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde işsizlik ve cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, Ekim 2020'de 273 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 33 milyar 795 milyon dolar olmuştu.