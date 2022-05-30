Borsa haftaya hızlı başladı: Yüzde 4 prim

BIST100 Endeksi günü 88,31 puan ve yüzde 3,62 artışla 2.527,15 puandan kapattı, işlem hacmi 47,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,49, holding endeksi yüzde 3,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,17 ile ulaştırma oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.550 seviyesinin direnç olarak izleniyor.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.

Şimdilik geri plana atılan enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar açısından bu hafta açıklanacak verilerin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bu kapsamda ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporunun önemli olacağı görüşünde.

Haftanın ilk önemli verisi Almanya'dan geldi. Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,9 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesinde. AB uyumlu TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 8,7 yükseldi. ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, mayıs enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, Ukrayna'daki savaşın enerji ve emtia fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyonist baskının artmasının Almanya'da enflasyonu bir kez daha yukarı taşıdığını belirterek, "Bu da ECB'nin temmuz ayında olası bir 50 baz puanlık faiz artırımı tartışmasını canlı tutuyor" dedi. Gözler yarın da Euro Bölgesi enflasyonunda olacak.

İlk çeyrek büyüme yarın belli oluyor

Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme performansı yarın belli olacak.Ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve yılın tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.