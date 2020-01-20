Borsa haftaya rekorla başladı
BIST 100 endeksi, 122.909 puana çıkarak rekor tazeledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 artışla 121.879,47 puandan başladı.
Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte endeks 112.909 puana kadar yükselerek tarihi zirveyi bir adım ileri taşıdı.
BİST 100'de işlemler saat 11:05 itibariyle yüzde 1 yükselişle 122.680 sevisinden gerçekleşiyor.
Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 75 baz puan düşürerek yüzde 11,25'e çekmesinin desteği ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,37 artış kaydetti. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,39 değer kazanarak günü 121.474,75 puandan tamamlarken, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, bugün gerçekleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 değerlendirmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Libya'ya ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul edeceğini ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, olası düşüşlerde 118.000 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.