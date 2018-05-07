Borsa haftaya satıcılı başladı

07 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02 azalışla 102.575,19 puandan başladı.

Kısmi düşüşle başlayan endekste açılış sonrası değer kaybı hızlandı. En düşük 101.901 puanı gören endeks, bu seviyeden gelen alımlarla 102.000 üzerinde dengelenmeye çalıştı.

BIST 100 endeksi saat 10.40'ta yüzde 0.1 kayıpla 102.500 seviyelerinde yer aldı.

Cuma günü, döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 29 Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 101.548,50 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 102.599,22 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da inşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.500 puanın üzerinde tutunması durumunda tepki alımlarının güçlenebileceğini, bu seviyenin altında ise 101.300 desteğinin öne çıkacağını kaydetti.

Kaynak: AA