Borsa haftaya yatay başladı

10 Haziran 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,05 azalışla 93.761,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 47,57 puan ve yüzde 0,05 azalışla 93.761,52 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile orman, kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile metal eşya makina oldu.

Cuma günü küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 93.500-94.000 bandında tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

S400 konusunda ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemi meşgul ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 91.400'ün desek konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA