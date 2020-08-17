Borsa, haftaya yüzde 0,16 artışla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,16 artarak güne 1.085 puanda başladı.
BIST 100 endeksi güne 7 puan ve yüzde 0,16 artışla 1.085,52 puanda başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,04 düşerken ve holding endeksi yüzde 0,04 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 1,49 düşüşle 1.083,83 puanda tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
Piyasaların açıldığı dakikalarda, dolar yüzde 0,41 artışla 7,38 liradan, euro yüzde 0,59 artışla 8,76 liradan ve ons altın yüzde 0,33 artışla 1,951 dolardan işlem görüyor.