Borsa haftaya yüzde 1,03 düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, haftaya 14,53 puan ve yüzde 1,03 değer kaybederek başladı ve 1.393,79 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25 ve holding endeksi yüzde 1,18 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile ulaştırma oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,64 değer kazanan BIST 100 endeksi, 1.408,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak yükseliş trendini üst üste 7. haftaya, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.410,32 puana taşıdı.

Analistler, COVID-19 salgını ve mutasyon ile ilgili haberlerin yeni haftanın açılışında, başta ulaştırma hisseleri olmak üzere pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının da gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, veri takviminde ise yarın ABD'de açıklanacak büyüme verisinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.