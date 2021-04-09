Borsa, haftayı satıcılı kapatıyor

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İSTANBUL - Borsa İstanbul, haftanın son gününde sert satış dalgasıyla karşı karşıya... Haftaya 1.400 üzerinde başlayan BİST 100 Endeksi, halka arzların damga vurduğu haftayı yüzde 4,5 civarında düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Üst üste 4 gündür değer kaybeden borsada, en sert satış dalgası bugün geldi. Endeks yüzde 3 civarı değer kaybederken bankacılık endeksi yüzde 2,5 civarı düşüşle satışlarda başı çekiyor.

BİST 100 Endeksi, saat 16.20 itibarıyla yüzde 2,33 kayıpla 1.383 puandan işlem görüyordu. Endeks gün içi en düşük seviye olarak 1.373 puanı gördü.

Bankacılık hisseleri yılın en düşük seviyesinde

Bankacılık endeksi bugüne 1.087 puandan başlarken endeks 1.062 puana kadar geriledi. Banka hisselerinin gerilediği bu seviyeler 2021 yılındaki en düşük seviye olurken endeks bu seviyeleri son olarak 2020 eylül ayının son haftalarında görmüştü. Bugün bankacılık endeksinde en çok düşüş yaşayan hisselerin başında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. TSKB gelirken ICBC Turkey Bank A.Ş. ICBCT ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ALBRK pozitif ayrışıyor.

Fenerbahçe taban yaptı, Beşiktaş yükselişin zirvesinde

BİST 100'de günün en sert düşen hissesini ise Fenerbahçe oluşturuyor. Kulüp hisseleri tabanı görürken Doğan Holding, Erbosan, Göltaş Çimento, Çelebi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası hisselerinde yüzde 5'in üzerinde kayıplar yaşanıyor. Günün en çok kazandıranı ise yüzde 7 primle Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı yüzde 4'e yakın primle Galatasaray hisseleri izliyor.