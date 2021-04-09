Borsa, haftayı satıcılı kapattı

DÜNYA ONLINE

İSTANBUL - Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününü satış ağırlıklı tamamladı. Haftaya 1.400 üzerinde başlayan BİST 100 Endeksi, halka arzların damga vurduğu haftayı yüzde 2,58 düşüşle tamamdı. Üst üste 4 gündür değer kaybeden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybıyla 1.393 puandan tamamladı. BİST 100, gün içi en düşük seviye olarak 1.373 puanı gördü. Bankacılık hisseleri ise günü yüzde 1,53 düşüşle kapatı.

Bankacılık hisseleri yılın en düşük seviyesinde

Bankacılık endeksi bugüne 1.087 puandan başlarken endeks 1.062 puana kadar geriledi. Banka hisselerinin gerilediği bu seviyeler 2021 yılındaki en düşük seviye olurken endeks bu seviyeleri son olarak 2020 eylül ayının son haftalarında görmüştü. Bankacılık endeksinde en çok düşüş yaşayan hisselerin başında ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. TSKB geldi.

Fenerbahçe taban yaptı, Beşiktaş yükselişin zirvesinde

BİST 100'de günün en sert düşen hissesi ise Fenerbahçe oldu. Kulüp hisseleri tabanı görürken Doğan Holding, Erbosan, Göltaş Çimento, Çelebi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası hisselerinde sert kayıplar yaşadı. Günün en çok kazandıranı ise yüzde 11 primle Beşiktaş olurken, Beşiktaş'ı yüzde 4'e yakın primle Galatasaray hisseleri izledi.