Borsa hızlı yükseldi, dolar dalgalandı

07 Haziran 2019

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili sırasında yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, bugün Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler ve ABD tarımdışı istihdam verisi ile iki yönlü dalgalandı.

Reuters'ta bu sabah yer alan bir habere göre ABD, F-35 uçaklarında eğitim alması için Türkiye'den şu anda ABD'de bulunanlar dışında yeni pilot kabul edilmemesine karar verdi. Adlarının açıklanmasını istemeyen ABD'li iki yetkili, Reuters'a hafta içinde yaptıkları açıklamada, Türkiye'nin S-400 satın alma planından vazgeçmesi halinde karardan geri dönülmesi ihtimaline kapıyı kapatmadı.

Dolar 5.86'dan döndü

Söz konusu haberin kurdaki yükselişte etkili olduğunu söyleyen bir bankacı, "Ancak spot piyasada likidite çok düşük. Bu sabahki yükselişte lokal döviz talebinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Öğleden sonra gelen ABD tarımdışı istihdam verisi ise dolarda küresel zayıflığa neden olunca, dolar/TL'nin de 5.80 seviyesinin altına kaydığını gördük" dedi.

ABD tarımdışı istihdam verisi Mayıs'ta beklentilerin oldukça altında artarak Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırırken, dolar endeksi 26 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geldi.

Dolar/TL Güney Afrika randına karşılık TL alım işlemleri ve Fed'den faiz indirim beklentileri ile piyasaların kapalı olduğu Salı günü yaklaşık iki ayın en düşük seviyesi olan 5.6605'e kadar gerilemişti.

Bugüne 5.80 civarından başlayan dolar/TL, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle 5.8695 seviyesine kadar yükseldi ancak ABD tarımdışı istihdam verisi ardından 5.79 seviyesine kadar geriledi.

Borsa, bankalarla tırmanışa geçti

Tarım dışı istihdam verisinin ardından dolar/TL'deki gerilemenin de desteklediği BIST-100 ve bankacılık endeksinde alımlar hızlandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,83 değer kazancıyla 93.809,09 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.463,45 puan artarken toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,30, holding endeksi yüzde 4,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 1,01 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 93.500-94.000 bandında tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 91.400'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Kaynak: Reuters