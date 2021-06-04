Borsa için gençlere tavsiye

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Finansal Okuryazarlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi ortamının işleyişine dayalı ortamı sağlamanın önemine işaret etti.

Bu ortamı sağlamanın iki önemli ayağının olduğunu belirten Ergun, "Biri arz tarafında, biri talep tarafında. Arz tarafında şirketlerin şeffaflığı, talep tarafında ise yatırımcıların finansal okur yazarlığı. Halka açılan şirketlerin, şirketini iyi yönetmeye devam etmesi ve kamuoyunu aydınlatma konusunda şeffaf olması çok önemli. Talep tarafında da yatırımcılardan beklediğimiz, finansal okur yazarlık seviyelerini yükseltmesi" ifadelerini kullandı.

"Aracı kurumlardan analist raporlarını artırmalarını bekliyoruz"

Ergun, bu alanda yaptıkları önemli işlerden birinin de Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile yayımladıkları Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi olduğuna dikkati çekerek, "Aracı kurumlardan yatırımcıları doğru bilgilendirmek adına analist raporlarını artırmalarını bekliyoruz. Finansal okur yazarlığın işlevi olarak bana çağrıştırdığı, toplumun finansal refahına katkıda bulunmasıdır. Her yaştan, her gelir seviyesinden insanlara tasarrufun ve yatırımın temelini iyi anlatmak gerek. Artan tüketim alışkanlıklarımız, daha az tasarruf kültürüne sebep olmaya başladı. Tasarruf yapmak kadar ikinci önemli konu da doğru yatırım yapmak. Tasarruf yapmamak ya da yanlış yatırım yapmak hatalarından kurtulup, daha fazla tasarruf yapmayı, doğru yatırımı daha çok teşvik etmeyi dikkate almalıyız." bilgilerini verdi.

"Gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz"

Ergun, "Son zamanlarda gençlerin piyasalara olan ilgisinden memnunuz ama gençlere tavsiyem, acele etmeyin, doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin, daha sağlıklı yatırımlar yapın. Bugün 3 koydum yarın 5 kazandım heveslerine, sosyal medyada yayımlanan fotoğraflara, oradaki gel-gel'lere düşmeyin. Gençlerimizin burada algıları çok yüksek ve teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Finansal okur yazarlık seviyelerini yükseltmelerini öneriyorum." diye konuştu.

Yatırımcılardan yatırımları konusunda bilinçli hareket etmelerini beklediklerini vurgulayan Ergun, "Bizim en büyük beklentimiz lütfen tasarruflarınızı değerlendirirken bilinçli tercihlerde bulunun, lütfen doğru haberlere dayanın. Dedikodulara, sosyal medyaya itibar etmeyin. Sizin risk algınıza, beklentilerinize, vizyonunuza uygun mu diye bakın. Vadesini ve riskini karşılaştırın size bu anlamda bir çelişki yaratıyor mu, gelirleriniz ve giderleriniz anlamında size bir çelişki yaratıyor mu diye bakın. Ve muhakkak uzman kişilere bu konuda danışın, yatırımlarınızı çeşitlendirin." ifadelerini kullandı.

"Bankacılıktan sermaye piyasalara doğru kaymamız gerekiyor"

Sermaye piyasaları ve borsa olarak üretim, yatırım, ihracat yapan, "büyümenin temel dinamosu" olan şirketlere her zaman sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırma yönünde destekler vermeye devam edeceklerini dile getiren Ergun, "Çünkü biz ülke olarak büyüyeceksek bankacılık sektöründen biraz daha sermaye piyasalarına doğru kaymamız gerekiyor." dedi.

"Bütün şirketlerimizi borsaya bekliyoruz"

Ergun, "Biz bütün şirketlerimizi sermaye piyasalarına ve borsaya bekliyoruz. Sadece pay olarak diğer tüm ürünlerimiz konusunda, borçlanma araçları olsun, kira sertifikası olsun, eğer döviz borçlarınız varsa onları hedge etme anlamında vadeli işlemler piyasamız olsun, bir çok anlamda size sunabileceğimiz ürünlerimiz var. Bu ürünlerimiz konusunda gelin beraber konuşalım, çalışalım, terzi usulü sisteminde ne ihtiyacınız varsa destek olalım. Bu anlamda biz şirketlerimize kapımızı sonuna kadar açtık. Bütün şirketlerimizi borsaya bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Halka arzda 40'a kadar çıkarız"

Borsa'ya hem bireysel yatırımcı hem de şirketler tarafından ciddi bir ilgi olduğunu belirten Korkmaz Ergun, "Hem yatırımcı tarafında ciddi bir ilgi var, bireysel yatırımcı ciddi bir rakama ulaştı. Hem de şirketlerin arz tarafında ciddi bir ilgi var. Halka arz 14 civarındaydı, 20'ye doğru ilerledik. İnşallah bu yıl içerisinde 40'a kadar çıkarız. Şirketlerimizin bu ilgisini tabii sürekli hale getirebilmek için biz Borsa olarak, yine Sermaye Piyasası Kurulu olarak şirketlerimize çok ciddi anlamda bakıyoruz ve filtre olmaya çalışıyoruz."