Borsa iki ayın en düşüğünü gördü; düşüş sürecek mi?

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Borsa İstanbul'da düşüş üst üste üçüncü gününde de devam ediyor. Haziran ayının ortalarındaki 1.460 puanın üzerinden başlayan serbest düşüşle birlikte 12 işlem gününün 9'unda değer kaybeden BİST 100 Endeksi için artık 1.200'lü seviyeler dillendirilmeye başladı. 14 Haziran'daki 1.464 puandan sonra hızlanan satışlarla birlikte BİST-100 Endeski 1.351 puan ile son 2 ayın en düşük seviyesine geldi. İki haftalık süreçte BİST 100'deki hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 8'i buldu.

BİST 100 Endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,34'lük düşüşle 1.373 puana gerilemesinin ardından bugün de yüzde 1 üzerinde düşüşle 1.353 puana geriledi. BİST 100'ün geldiği bu seviyeler nisan ayının son haftasından bu yana görülen en düşük seviyeler olarak dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul neden düşüyor?

Peki Borsa İstanbul neden geriliyor? BİST 100'deki düşüşle ilgili uzmanlar ne diyor MARBAŞ Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru DÜNYA'ya gönderdiği bilgi notunda BİST 100 için 1.380 seviyesinin üzerinde tutunmasının önemli olduğuna değindi. Kuru, 1.380 puanın altındaki kapanışlarda 1.200'lü seviyelere doğru düşüşün devam edenileceğine işaret etti.

Son dönemdeki siyasi gündem piyasa üzerindeki negatif etkisi sınırlı

Kuru'nun BİST 100 Analizi şöyle:

"Hisse senedi piyasaları ve riskli varlık gruplarının tamamına yakınında yatırımcıların kafasının oldukça karışık olduğu bir dönemdeyiz. Yatırımcı neleri fiyatlıyor bir bakalım; aşı uygulamalarının yaygınlaşması neticesinde iktisadi faaliyetlerin normalleşmesi ve ekonomilerde canlama fiyatlaması bütün piyasalarda gözlemleniyor. Buna paralel ısınan küresel ekonomilerde enflasyon seviyelerinin arttığı gözlemliyoruz, merkez bankalarının atacağı adımlar ve bu adımlar öncesi sözlü yönlendirmeler fiyatlanırken diğer taraftan covid ile ilgili son dönemde etkisini arttıran delta varyantı unsuru yeniden covid dönemi fiyatlamasına sebep oluyor. Tüm bu gelişmelere ilave olarak içeride ise 19 olan politika faizi hem ekonomi üzerinde baskılayıcı oluyor, hisse senedi piyasalarında da bu etkinin son dönemde arttığını görüyoruz, diğer bir taraftan son dönemdeki siyasi gündemin piyasa üzerinde sınırlı negatif etkisi olduğunu da ekleyelim.

Tüm bu temel unsurlar eşliğinde Borsa İstanbul 100 endeksi 2020 mart ayında covid dibi olan 819 puandan başlayan yükselen trendi 6. kez test ediyor. Piyasaların 1.380 üzerinde tutunma çabası önemli, zira içinde bulunduğumuz hafta bu seviyenin altında kalınırsa piyasa için önce 1.300 ardından 1.200’lü seviyelerin önü açılmış olacak.

Mevcut denklemde temel unsurlar daha kötüye gitmez ise haziran ikinci yarıda takip ettiğimiz bu satış sürecinin derinleşmesini beklemeyeceğiz, ancak yüksek bir pozitif tepki ihtimalini de düşük görüyoruz. Piyasanın önümüzdeki kısa vadeli dönem için 1.300 – 1.400 bandı içinde kalacağını öngörüyoruz."

TERA Yatırım: Endeks 200 günlük ortalamasında tutunamadı

TERA yatırım tarafından hazırlanan bilgi notunda ise haftaya satıcılı başlayan endeksin hem bir yıldan uzun süredir devam eden yükseliş trendi desteğinde hem de 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesinde tutunamadığı hatırlatıldı. Tera Yatırım'ın analizi şöyle:

"Geçtiğimiz hafta Mart 2020'den gelen yükseliş trendi desteğine kadar geri çekilen BIST 100 endeksi, haftayı yükseliş trendi desteğinde kapatmayı başarmıştı. Bu haftaya ise satıcılı başlayan endeks hem bir yıldan uzun süredir devam eden yükseliş trendi desteğinde hem de 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesinde tutunamadı. Uzun vadeli trend dönüşümlerinin sinyali olan 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi altında fiyatlamanın sürmesi durumunda satış baskısının artabileceği endekste 1.344 ve 1.335 destek seviyeleri söz konusu olabilir. Öte yandan son üç işlem günündeki satışların ardından endekste tepki alımları görmemiz durumunda ise 1.360 ve 1.373 direnç seviyeleri hedef konumunda bulunuyor."