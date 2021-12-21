Borsa iki kez devre kesti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,30 artışla 2.103 puandan başladıktan sonra gelen satışlarla eksiye dönen ve derinleşen kayıplar öğle saatlerinden sonra da devam etti. Günün ilk yarısındaki devre kesicinin ardından devre kesici ikinci kez çalıştı.

BİST 100 2 günde yüzde 20'den fazla eridi



Yüzde 5'lik kayıp sonrası saat 11:56'da endeks bazında devre kesici uygulandı. İşlemler 12:26'da yeniden başladı. Ancak devre kesici sonrası dalgalı bir seyir görünse de satış ağırlıklı seyir gözlendi. Saat 14:25 sularında ise ikinci devre kesici devreye girdi. Devre kesici dönüşünden sonra da satış emirleri devam etti ve BİST 100'de kayıplar yüzde 8,5 seviyesinde. Geçen cuma günü 2.400 puanı aşarak rekor kıran BİST 100, sadece 2 işlem gününde 1.900 puanın altına kadar çekildi. Böylece iki günlük kayıp yüzde 20'yi aşmış oldu.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 14:43:17'de tek fiyat emir toplama, 14:48:17'de eşleştirme yapılacak ve 14:53:17'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir.

Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14:43:17'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14:53:17'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir."