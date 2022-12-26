Borsa, ilk işlem gününü rekorla kapadı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile ticaret oldu.

Analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Richmond Fed sanayi endeksi, Çin'de sanayi karlılıkları ve Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 seviyesinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.