Borsa ilk yarıda 0.66 değer kazandı

12 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,66 değer kazancıyla 115.473,28 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 754,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi de yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,89 ile tekstil, deri, gerileyenler ise yüzde 0,06 ile iletişim ve inşaat oldu.

Güne pozitif başlayan ve 115.500 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 115.000-115.500 bandında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.000 ve 112.500 seviyelerinin destek, 115.500 ve 116.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA