Borsa ilk yarıda 810 puan yükseldi
BIST 100 endeksi sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 88.191 puandan girdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 artışla 88.191 puandan tamamladı. İlk yarıda endeks önceki kapanışa göre 810 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile ticaret oldu.
Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 puanın destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtiyorlar.