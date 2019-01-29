Borsa ilk yarıda yüzde 0,70 prim yaptı
BIST 100 endeksi sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,70 artışla girdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 primle 101.995 puana yükseldi.
Dün 101.289 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 101.358 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.077 puanı, en yüksek 102.088 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,78 ve teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 224'ü yükseldi, 120'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, TÜPRAŞ ve Kardemir (D), oldu.
Altının onsu 1.309 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1440, sterlin/dolar paritesi 1,3160, dolar/yen paritesi 109,40 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,3350 liradan, euro 6,1080 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.309 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,50 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: AA