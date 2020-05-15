Borsa İstanbul 100.000 puanın üzerinde
Dolar/TL'deki düşüş bugün de sürüyor. Dolar/TL kuru 6,91 seviyelerine gerilerken Euro/TL 7,46'dan el değiştiriyor. Borsa İstanbul'da güne pozitif bir başlangıç yaparak 100.000 puanın üzerinde açıldı.
Küresel piyasalar haftanın son gününe sınırlı yükselişlerle başladı. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin artabileceğine yönelik açıklamalar ve salgın sonrası normalleşme adımlarına ilişkin endişelerle satıcılı başlayan ABD borsaları, gelen tepki alımları sonrası dün yüzde 1'in üzerinde artıda kapatmayı başardı. Bu sabahki işlemlerde ABD vadelileri de sınırlı yükselişlerle güne başladı.
Asya borsaları Çin verisiyle yükseldi
Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi endeksi yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede perakende satışlar ise nisanda tahminler doğrultusunda yüzde 7,5 geriledi. Verilerin ardından Asya borsalarında sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.
Dolar/TL 6,90'a geriledi
Yurt içinde bugün açıklanacak olan nisan ayı konut satış rakamları ve nisan ayı bütçe dengesi verileri ve Merkez Bankası beklenti anketi takip edilecek. Dolar/TL kurundaki bir haftadır devam eden düşüş sürüyor. Dolar/TL kuru bu sabaha 6,90; euro/TL ise 7,46 düzeyinden başlıyor.
Borsa güne 100.000 puanın üzerinde başladı
Dünya borsalarındaki iyimser havanın etkisiyle güne pozitif başlangıç yapan Borsa İstanbul, 100 bin puanın üzerinde açıldı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,22 artışla 100.401,42 puana yükseldi.
Günün Ajandası
Bugün açıklanacak verilerin takvimi şöyle:
10.00 Türkiye, nisan ayı konut satış istatistikleri
11.00 Türkiye, merkezi yönetim bütçe dengesi
11.00 Almanya, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla
12.00 Euro Bölgesi, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla
14.30 Türkiye, mayıs ayı TCMB Beklenti Anketi
15.30 ABD, nisan ayı perakende satışlar
15.30 ABD, New York Fed imalat endeksi
16.15 ABD, nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı
17.00 ABD, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi