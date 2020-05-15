Borsa İstanbul 100.000 puanın üzerinde

15 Mayıs 2020

Küresel piyasalar haftanın son gününe sınırlı yükselişlerle başladı. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin artabileceğine yönelik açıklamalar ve salgın sonrası normalleşme adımlarına ilişkin endişelerle satıcılı başlayan ABD borsaları, gelen tepki alımları sonrası dün yüzde 1'in üzerinde artıda kapatmayı başardı. Bu sabahki işlemlerde ABD vadelileri de sınırlı yükselişlerle güne başladı.

Asya borsaları Çin verisiyle yükseldi

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi endeksi yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede perakende satışlar ise nisanda tahminler doğrultusunda yüzde 7,5 geriledi. Verilerin ardından Asya borsalarında sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Dolar/TL 6,90'a geriledi

Yurt içinde bugün açıklanacak olan nisan ayı konut satış rakamları ve nisan ayı bütçe dengesi verileri ve Merkez Bankası beklenti anketi takip edilecek. Dolar/TL kurundaki bir haftadır devam eden düşüş sürüyor. Dolar/TL kuru bu sabaha 6,90; euro/TL ise 7,46 düzeyinden başlıyor.

Borsa güne 100.000 puanın üzerinde başladı

Dünya borsalarındaki iyimser havanın etkisiyle güne pozitif başlangıç yapan Borsa İstanbul, 100 bin puanın üzerinde açıldı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,22 artışla 100.401,42 puana yükseldi.

Günün Ajandası

Bugün açıklanacak verilerin takvimi şöyle:



10.00 Türkiye, nisan ayı konut satış istatistikleri

11.00 Türkiye, merkezi yönetim bütçe dengesi

11.00 Almanya, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Euro Bölgesi, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

14.30 Türkiye, mayıs ayı TCMB Beklenti Anketi

15.30 ABD, nisan ayı perakende satışlar

15.30 ABD, New York Fed imalat endeksi

16.15 ABD, nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi