Borsa İstanbul 100.000'in altını gördü

11 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, dalgalı bir gün geçiriyor. Güne hafif satıcılı başlayan endeks, Türkiye'de koronavirüs riskinin gerçekleşmesi nedeniyle gelen alımlarla yüzde 2'ye yakın artış kaydetti.

Güne 100 bin 400 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, saat 10:45 sularında 102 bin 830 puana kadar tırmandıktan sonra günün ikinci yarısında düşüşe geçti. Saat 14:30 civarında 100 bin puanın altını gören endeks, 99 bin puanın altına kadar çekildi. Kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla toparlanan BİST 100, önceki kapanış seviyelerinden günü tamamladı. BİST 100, yüzde 0,1 kayıpla 100.966 puandan günü tamamladı.

Dolar ve euro yeniden yükselişte



Hareketlilik sadece hisse senedi piyasalarıyla sınırla kalmadı. Dolar 6,20 seviyelerine kadar çıkarken euro 7 liranın üzerine çıktı. Piyasaların kapanış saatleri itibarıyla dolar/TL kuru 6,1960'tan, euro/TL 7,0190 seviyelerinden el değiştiriyor.



Dünya borsaları karışık

Dünya borsalarında ise koronavirüse ilişkin açıklanan paketler ve yeni gelişmeler piyasaların yönünü belirliyor. ABD borsaları dün teşvik paketi açıklanacağı beklentisiyle yüzde 5'e yaklaşan yükselişler yaşadı. Bu sabah Asya borsaları ise Hindistan hariç ekside kapandı



Petrol fiyatları yeniden düşüyor

Petrol fiyatları haftaya yüzde 30 düşüşle başlamasının ardından dün yüzde 10 artış kaydetmişti. Bugün ise brent petrolün varil fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Yüzde 4'ü bulan gerileme sonrası petrolün varili 35 dolar seviyelerine çekildi.