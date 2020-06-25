Borsa İstanbul, 114 bin puanın altına geriledi
Güne 114 bin 392 puandan yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, açılış ardından gelen satışlarla 114 bin puanın altına geriledi.
Açılışın ardından Borsa İstanbul'da satışlar hız kazandı ve endeks, saat 10:17'yüzde 0,60 kayıpla de 113 bin 750 puana kadar çekildi.
Dün, koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin artması ile negatif seyreden dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 114.448,91 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD'de 1. çeyrek büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19'a ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 112.000 ve 110.000'in destek konumunda olduğunu söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam edeceğini öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.
21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.