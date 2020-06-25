Borsa İstanbul, 114 bin puanın altına geriledi

25 Haziran 2020

BIST 100 endeksi, güne 56,91 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 114.392,00 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, holding endeksi güne yatay başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile sigorta oldu.



Açılışın ardından Borsa İstanbul'da satışlar hız kazandı ve endeks, saat 10:17'yüzde 0,60 kayıpla de 113 bin 750 puana kadar çekildi.