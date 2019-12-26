Borsa İstanbul, 114 bin puanın üzerine çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 114 bin 534 puana kadar yükseldi ve 20 ay sonra ilk kez 114.000 seviyesinin üzerine çıktı.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,93 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile madencilik oldu.
Analistler, yurt içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.
Avrupa'da Noel tatilinin devam ettiğini, ABD piyasalarının ise bugün işleme açılacağını belirten analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.