Borsa İstanbul 115 bin puanı aştı

22 Haziran 2020

Küresel piyasalarda artan vaka sayıları nedeniyle salgında ikinci dalganın ekonomileri etkileyip etkilemeyeceği yönünde soru işaretleri tartışılırken Borsa İstanbul, bugünkü performansıyla dünya borsalarından pozitif olarak ayrışıyor. Gün ortasına doğru 115 bin seviyesini de deviren Borsa İstanbul, yıl içerisindeki tüm kayıplarını silmiş oldu.

Borsa İstanbul neden yükseliyor?



Borsa İstanbul'da bugün yaşanan yükselişte ABD'de görülen Halkbank davasına bakan savcı Geoffrey Berman'ın görevden ayrılması sonrasında Halkbank hisseleri öncülüğünde bankacılık hisselerine gelen alımlar etkili oluyor. Halkbank hisseleri yüzde 9'u bulan değer kazancı yaşarken bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 4'i buldu.

2019'u 114 bin 424 puanda noktalamıştı

2019 yılının son işlem gününü 114 bin 424 puandan noktalayan Borsa İstanbul, bugün bu seviyeleri geçerek yıl içinde yaşadığı tüm kayıpları silmeyi başardı. Yılın ilk 3 ayında, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'ye başladığı seviyelerin yüzde 28 altına inmiş ve 17 Mart tarihinde 81 bin 936 puana kadar çekilmişti. BİST 100 Endeksi, salgın öncesinde 22 Ocak günü ise tarihinin en yüksek seviyeleri olan 124 bin 536'yı görmüştü.

Pandeminin alt üst ettiği piyasalarda dünya borsalarıyla birlikte 2020 yılında tarihinin en sert dalgalanmalarından birini yaşayan Borsa İstanbul, bugün yeniden 115 bin puan barajını aştı. BİST-100, salgının Çin'den sonra Avrupa'da da görülmeye başladığı şubat ayı ortalarında başlayan sert düşüşte son olarak 26 Şubat'ta 115 bin puanı görmüştü.

Döviz piyasalarında ise sakin bir gün yaşanıyor. Dolar/TL kuru 6,84-6,85 bandında dengelenirken euro/TL ise 7,69'dan el değiştiriyor. Avrupa borsalarında kayıplar az da olsa kırmızı ekranlar göze çarparken ABD vadelilerinde ise kazançlar yüzde 0,80 dolaylarında...

Haftanın kritik verileri: TCMB faiz kararı ve ABD büyüme rakamları



TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK) 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirileceği toplantı ile faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda ağırlıklı olarak faiz indirim beklentisi oluşurken; indirim oranının 25 -50 baz puan aralığında olması bekleniyor. Şu anda mevcut politika faizi yüzde 8,25 düzeyinde. Aynı gün küresel piyasalar için haftanın en önemli verisi olan ABD büyüme rakamları da açıklanacak.

Spot altın 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, koronavirüs vakalarının hızla artmaya devam etmesinin global ekonomide toparlanmayı geciktireceği endişelerinin etkisi ile son 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Spot altın fiyatı, güvenli liman arayan yatırımcıların talebi ile bu sabah 18 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.758 dolar/ons seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yüzde 0,23 artışla 1748 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, "Genel risk algılamaları piyasaya yardım ediyor. Piyasa, büyüme için görünüm konusunda endişeli ve bu elbette altın için destekleyici" değerlendirmesinde bulunuyorlar. Avrupa borsaları düşüşte



Avrupa borsaları, COVID-19 tespit edilen vakalardaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir gün geçiriyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 362 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 12.199 puanda seyrediyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşerek 6.235 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybederek 7.320 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 4.916 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 azalarak 19.352 puan oldu. Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı. Geçen hafta ABD ile Çin arasında artan jeopolitik gerilimin etkisiyle dalgalı bir seyir izlenen Asya borsalarında, yeni hafta satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Bugün Çin Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,85'te bırakmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 2.965 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 22.437 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,1 değer kazanarak 106,9 seviyelerinde dengelendi. Güney Kore'de Kospi endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,7 gerileyerek 2.127 puandan tamamlandı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 34.954 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.425 puanda seyrediyor. Petrol fiyatlarında yükselişe talep engeli





Global petrol arzının kısılması yönünde atılan adımlar petrol fiyatlarını yukarı itmeye devam ediyor, ancak talebe yönelik endişeler yukarı hareketlerin sınırlı kalmasına yol açıyor. Haftaya sakin başlayan brent petrolün varili 42,20 dolar; ABD tipi ham petrol ise 39,70 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, "Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin büyümekte olduğu ortmada petrol fiyatlarının daha yukarı gitmesini zor görüyoruz" değerlendirmesini yapıyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü Pazar günü yaptığı açıklamada global koronavirüs vakası sayısında kuzey ve güney Amerika'nın öncülüğünde rekor artış yaşandığını duyurmuştu.