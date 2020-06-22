Borsa İstanbul, 115.000 puanın üzerinde kapattı
BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazancıyla günü 115.190,05 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazancıyla günü 115.190,05 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.578,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,74 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,31 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,72 ile iletişim oldu.
BIST 100 endeksi, 115.190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Altın 1757 dolar seviyesinde işlem görüyor
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.757,25 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artarak 385 bin 600 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,2446, dolar/yen paritesi de 106,88 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,40 yükselerek 42,53 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: AA