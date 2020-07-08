Borsa İstanbul 119 bin puanın üzerinde başladı

08 Temmuz 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,30 artışla 119.693,80 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 yükseldi. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 4,57 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,49 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 35 milyar liralık rekor işlem hacmi ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, diğer taraftan bol likidite ortamı ve mali politikaların yatırımcı risk iştahını diri tuttuğunu söyledi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 120.000 puanın direnç, sırasıyla 117.500 ve 116.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.