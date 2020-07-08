Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı

08 Temmuz 2020

Küresel piyasalarda, ABD vadelileri ve Çin dışındaki Asya borsalarında yaşanan düşüşler günün ilerleyen saatlerinde yerini alıcılı seyre bıraktı. ABD vadelileri artıya dönerken; Asya'daki eksiler azaldı. Borsa İstanbul BİST 100 ise açılışın ardından gelen alımlarla 120 bin barajını aştı. Endeks, 19 Şubat tarihinden sonra ilk kez 120 bin puanın üzerini görmüş oldu.

Güne 119 bin puanın üzerinde başlayan BİST 100 Endeksi, gün içerisinde en yüksek seviye olarak 120 bin 200 puanı görürken saat 12:05 itibarıyla endeks 119 bin 816 puan seviyelerinde bulunuyordu. Aynı dakikalarda dolar/TL, 6,8650'tan; euro/TL 7,7440'ten el değiştiriyor. Dolar/TL 2 haftayı aşkın süredir 6,85 ve 6,86 aralığındaki dar bantta hareketlerine devam ediyor.

Fed başkanlarının endişeli açıklamaları risk iştahını etkiliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin destek paketlerinin sonuna yaklaşılmışken artan vakaların ekonomik büyümeyi etkileyeceğine yönelik endişelerini dile getirmesi de risk iştahını düşürüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini belirterek, "Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası rapor edildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.

DSÖ: Salgın hızlanıyor, henüz zirveyi görmedik

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ölümcül olduğunu vurguladı.

Petrol fiyatları dar bantta hareket ediyor

Koronavirüs vakalarının küresel bazda yükselmesi yakıt talebinin artacağı beklentilerini zayıflatırken, petrol fiyatları da son iki haftadır sıkıştığı dar bantta hareket ediyor. Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki artışın ardından gerilerken, ABD'deki ham petrol üretiminin 2020 yılında beklenenden az düşeceğini öngören bir tahmin de piyasada arz

fazlası endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.3 gerileyerek 42.95 dolar seviyesine düştü. ABD ham petrolü de %0.3 değer kaybederek 40.52 dolardan işlem gördü.