Borsa İstanbul, 1.341 puan ile rekor tazeledi

Dünya borsalarında aşı haberleriyle birlikte devam eden rallilere Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi de rekor seviyelerini güncelleyerek eşlik ediyor.

Güne yüzde 0,69 artışla 1.330,07 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün ortasına doğru tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.341 puanı gördü. Yeni tarihi zirve 1.341,91 oldu.

Kasım ayına yükselişle başlayan endeks, ekonomi kanadındaki değişim ve alınan yeni kararlar sonrasında kademeli olarak 1.250, 1.300 ve 1.330 puan seviyelerini aşmasının ardından bu hafta da rekor tazelemeye devam ediyor. Hafta ortasında günün ilk yarısında endeks 1.340 puanı aşarak yeni zirveyi gördü. BİST 100'ün kasım ayındaki performansı yüzde 20 artışa işaret ediyor.

Dün 1.305-1.335 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.320,98 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'de başkanlık seçimine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ile pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.