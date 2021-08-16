Borsa İstanbul 2 ayın zirvesinde

Geçtiğimiz haftayı son gün gelen alımlarla yükselişle kapatan BIST 100, yeni haftanın ilk gününe yüzde 0,25 yükselişle 1.451 puandan başladı. Endeks açılışın ardından 1.460 puana çıkarak 14 Haziran sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Mart ayındaki kaybın ardından gelen toparlanmada en yüksek seviyeyi 14 Haziran’da 1.469 puan ile test eden endeks, temmuz ayının ikinci yarısında 1.342 puana kadar gerilemişti. 27 Temmuz’da görülen bu seviye sonrasında yükselişe geçen endekste haftalık bazda 3 haftalık kazancın ardından yeni haftada da yükseliş sürüyor.

Teknik seviye olarak önemli görülen 1.470 puan endeksin yukaır yönlü hareketlerinde ilk kritik seviye olarak karşımıza çıkıyor. Borsa İstanbul'daki yükselişte küresel borsalardaki ralli etkili oluyor. Avrupa’da son yılların en uzun soluklu yükselişi ve ABD’deki yeni rekorlardan destek alan piyasalardaki iyimserlik sürüyor.