Borsa İstanbul, 20 ayın zirvesini gördü
Borsa İstanbul 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 20 ayın en yüksek seviyesini gördü. Borsa, son olarak 2018 yılının nisan ayında 109 bin 300 puanın üzerini görmüştü. Haftayı ağırlıklı olarak sakin geçiren dolar ise 5,75 liradan satılıyor.
Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor.
Haftanın son işlem gününe 349 puanlık yükselişle 109.000 puanın üzerinde başlayan BİST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde 109.315 puana çıkarak 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
Endeks, saat 16.30 itibarıyla 109.142 puandan işlem görürken, hisse senetlerindeki ortalama artış yüzde 0.44 seviyelerinde.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 110.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini öngörüyor.
Döviz piyasalarında ise yatay seyir hakim.
Dolar 5,7580 liradan; euro 6,3905 liradan el değiştiriyor.