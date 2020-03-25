Borsa İstanbul, 91.000'de tutunmaya çalışıyor

25 Mart 2020

Dünya Online

Küresel borsalarda üst üste ikinci günde de yeşil ekranlar hakim... Dünkü kapanışlarda ABD borsaları 1933 yılından bu yana en güçlü yükselişini kaydederken bu sabah saatlerinde ABD'de Beyaz Saray ile Demokratların teşvik paketi üzerinde anlaştığı haberi de piyasalardaki iyimser havayı destekliyor.

Borsa İstanbul, kar satışlarıyla 92 binden döndü

Artan küresel risk iştahından Borsa İstanbul da nasibini alıyor. Dünkü yüzde 6'lık primin ardından Borsa İstanbul bugünde alıcılı seyrediyor.

Dünkü yüzde 6'lık artışın ardından Borsa İstanbul'da küresel yükselişe paralel yukarı yönlü hareket devam ediyor. BİST 100 endeksi, yüzde 1,38 artışlar 90.518 puandan güne başladı. Açılışın ardından dakikalar içerisinde gelen yeni alımlarla artılar yüzde 3'e dayandı. Gün içerisinde en yüksek 91 bin 959 puanı gören BİST 100'de gelen kar satışlarıyla endekste düşüşler görülüyor. BİST 100, saat 12:30 itibarıyla yüzde 2,17'lik artışla 91 bin 233 puandan işlem görüyor.

Dolar/TL'de hızlı düşüş

Pazartesi günü 6,60'ın üzerine kadar tırmanan dolar/TL kuru, küresel piyasalardaki hareketlerin etkisiyle hızlı bir düşüş ivmesi yakaladı. Dün 6,45'e gerileyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 6,38'e kadar geriledi.

Avrupa borsaları da artıda





Küresel risk iştahı Avrupa borsalarını da yükseltiyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,2 kazançla 311 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,3 artışla 9.920 puanda seyrediyor.





İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 primle 5.516 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,1 değer kazanarak 6.960 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 yükselerek 4.326 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,4 artarak 17.359 puan oldu. Analistler, İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen yeni vaka sayısının yavaşlaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programının etkisiyle pay piyasalarının dünün ardından bugüne de alış ağırlıklı seyrettiğini ifade etti.

ABD'de 87 yıllık rekor kırıldı

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 2000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 11,33 artışla 20.697,84 puana yükseldi. Böylece endeks, 1933'ten bu yana kaydedilen en yüksek yükselişi gösterdi. Dow Jones endeksinin yüzde 15,34 yükseldiği 15 Mart 1933, New York borsasının en iyi işlem günü olarak kayıtlara geçmişti.

S&P 500 endeksi de kapanışta yüzde 9,27 artarak 2.444,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 yükselişle 7.417,86 puana çıktı.