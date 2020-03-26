Borsa İstanbul artıda dolar 6,48'in üzerine çıktı

26 Mart 2020

Dünya Online

Küresel piyasalar koronavirüs kaynaklı gelişmeleri fiyatlamaya devam ediyor. Bu haftanın odağında olan ABD'de tarihi nitelikteki 2 trilyon dolarlık teşvik paketi bu sabah saatlerinde onaylandı. Ancak Bu paketin onaylanacağı dair fiyatlamalar dün yapıldığı için piyasalara herhangi bir etkisi olmadı. ABD ve Asya borsaları, haber akışı zayıf olduğu için karışık hareket etti.

Borsa İstanbul yatay başladı

Güne yüzde 0,12'lik düşüşle yatay başlangıç yapan Borsa İstanbul, açılışın ardından artıya geçti.

Dolar/TL 6,45'in üzerinde

Sabah saatlerinde dolar/TL kuru güne 6,45'in hemen üzerinde başlarken; euro/TL ise 7,05 civarında fiyatlanıyor. Dün değerlenen brent petrolün varili bu sabah saatlerinde 27 dolar; altının ons fiyatı ise 1605 dolardan değerleniyor.

ABD ve Asya borsaları karışık seyretti

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,3 artışla 21.187,29 puana yükseldi. S&P 500 endeksi de yüzde 1,26 artarak 2.478,13 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 azalışla 7.384,3 puana geriledi.

2 gündür sert yükselen Japonya'da NIKKEI endeksi yüzde 4,5'luk kayıpla kapanırken, Güney Kore ve Avustralya borsaları yükseldi.

Gözler ABD işsizlik başvurusu rakamlarında

ABD'de 2 trilyon paketin bu sabah onaylanmasının ardından küresel piyasalar, salgın kaynaklı krizin derinliğine işaret edecek olan ABD'nin işsizlik maaşı başvuruları rakamlarını izleyecek.