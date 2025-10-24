Google Haberler

Borsa İstanbul dünya endeksleri arasında zirveye çıktı

Borsa İstanbul, dolar bazlı getirilerde dünya endeksleri arasında en yüksek performansı gösterdi.

Borsa İstanbul dünya endeksleri arasında zirveye çıktı

Uluslararası piyasa verilerine göre, 23–24 Ekim 2025 döneminde BIST 30 Endeksi yüzde 4,10, BIST 100 Endeksi ise yüzde 3,70 oranında değer kazanarak küresel hisse senedi piyasaları arasında ilk iki sırada yer aldı.

Borsa İstanbul endekslerini Güney Kore KOSPI yüzde 2,42, Arjantin S&P Merval yüzde 1,79 ve Zambiya Lusaka Borsası yüzde 1,68’lik artışlarla izledi.

Borsa İstanbul dünya endeksleri arasında zirveye çıktı - Resim : 1

Son Dakika: Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası yükselişi!Son Dakika: Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası yükselişi!Finans
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar