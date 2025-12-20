Borsa İstanbul endeks değişikliklerini duyurdu: Dünya Holding BIST 500'e girdi

Borsa İstanbul, 1 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 döneminde geçerli olacak BIST pay endeksleri değişikliklerini duyurdu.

Buna göre BIST 30 endeksinde değişiklik yapılmazken BIST 50'de 2 hisse, BIST 100'de 3 hisse, BIST 500'de 9 hisse endeksten çıkarıldı.

Yapılan değişikliklerle Dünya Holding (DUNYH) BIST 500'e dahil oldu.

BITS 50'de yapılan değişiklikler

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, BIST 50 endeksinden Tekfen Holding (TKFEN) ve Vestel (VESTL) çıkarıldı. Bu hisselerin yerine endekse Batı Çimento (BTCIM) ve Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) dahil edildi.

Enerya Enerji (ENERY), Türkiye Sigorta (TURSG) ve Can2 Termik (CANTE) ise yedek paylar arasında yer aldı.

BIST 100'de 3 hisse değişecek

BIST 100'DE İzdemir Enerji (IZENR), Kiler Holding (KLRHO) ve QUA Granite Hayal Yapı (QUAGR) endekse dahil edilirken; 1000 Yatırımlar Holding (BINHO), Çelebi (CLEBI) ve Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) endeksten çıkarıldı.

Bera Holging (BERA), Esenboğa Elektrik (ESEN) ve Borlease Otomotiv (BORLS) ise yedek paylar arasında yer aldı.

BIST 500'de 9 hisse endeksten çıkarıldı

BIST 500’de çok sayıda değişiklik yapıldı.

Doktaş Dökümcülük (DOKTA) , Dünya Holding (DUNYH), Ecogreen Enerji (ECOGR) , Marmara Holding (MARMR), Pasifik Holding (PAHOL), Selva Gıda (SELVA), TGS Dış Ticaret (TGSAS), Vakıf Faktoring (VAKFA) ve Zeray GYO (ZERGY) endekse alınan şirketler arasında yer aldı.

Endeksten çıkarılan paylar arasında ise Bak Ambalaj (BAKAB) , Bizim Mağazaları (BIZIM), Cuhadaroğlu Metal (CUSAN), Flap Kongre Toplantı Hizmetleri (FLAP), GSD Denizcilik (GSDDE), İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN), Panora GYO (PAGYO), Sanko Pazarlama (SANKO) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) bulunuyor.

Panora GYO (PAGYO), Cuhadaroğlu Metal (CUSAN) ve Bizim Mağazaları (BIZIM) yedek paylar listesinde yer aldı.