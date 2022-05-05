Borsa İstanbul, Fed sonrası pozitif ayrıştı

DÜNYA

Dünya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 50 baz puan artırmasına rağmen piyasaların kaygılandığı kadar sıkılaştırma yanlısı açıklamalarda bulunmamasıyla yükselişe geçti. Öte yandan Çin'deki COVID-19 tedbirleri ve Rusya Ukrayna savaşından haber akışı piyalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Son dönemdeki yükselişlerle dikkat çeken BİST 100, Fed sonrası da pozitif ayrışamaya devam ediyor. Güne yüzde 1,37 yükselişle başlayan BİST 100, gün içerisinde gelen alımlarla yüzde 2'nin üzerinde primli seyrediyor. Saat 14:30 itibarıyla BİST 100 Endeksi, bayram öncesi kapanışa göre yüzde 2,25 artışla 2.485 puan seviyesinde. Borsa İstanbul'da spor kulüpleri hariç tüm endeksler yükseliyor.

Finansal Kiralama Endeksi yüzde 6'nın üzerinde değerlenirken Orman Kağıt ve Basım hisseleri yüzde 4,5 artış ile dikkat çekiyor. Bankacılık hisseleri ise ortalama yüzde 1 civarı yukarıda. Günün tek gerileyen sektörü ise spor kulüpleri oldu. Buradaki düşüşte şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'daki kar satışları etkili oluyor. Trabzonspor hisseleri yüzde 7'nin üzerinde gerilerken spor kulüpleri endeksi yüzde 3 aşağıda.

Asya borsaları, Pekin'de COVID-19 tedbirlerinin artırılmasıyla kazanımlarını dengeleyerek yatay seyirle kapandı. Avrupa'da ise borsalar yüzde 1 civarı yükselişte seyrediyor. Avrupa'da yüzde 2'yi aşan tek endeks Hollanda (AEX) oldu. ABD' vadeli kontratlar ise dünkü yükselişler sonrası bugün sınırlı da olsa ekside...

Dolar/TL, dünkü düşüşlerini geri aldı

Fed'in faiz kararı sonrası değer kaybeden ABD Doları'nın etkisiyle dün gerileyen dolar/TL, bugün ise düşüşlerini geri aldı. Dolar/TL, yüzde 1'e yakın artışla 14,85'in üzerinde; euro/TL yüzde 0,4 artışla 15,71 düzeyinde.

Fed ne karar almıştı?

Fed, dünü sona eren iki günlük politika toplantısında faizleri 50 baz puan artırma kararı alarak 22 yılın en büyük artırımını gerçekleştirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, yetkililerin Haziran ve Temmuz'da gerçekleşecek olan toplantılarda benzer oranda faiz artırımlarını onaylamaya hazır olduğunu ifade etti.