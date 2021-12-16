Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: Borsa ile değil hayatınızla oynuyorsunuz

Türkiye’de 5’incisi Anadolu Üniversitesi’nde kurulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı’nın (BİSTLAB) açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, borsa yatırımcılarını sosyal medyadaki paylaşımlara karşı uyardı.

Yatırımın bilimsel yollarla öğrenilmesi ve sosyal medyadan alınan duyumlarla hareket edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Ergun, “Lütfen bu işi bilimsel yollarla öğrenin. Gelin kimya, fen ve biyoloji gibi laboratuvarda öğrenin. Her türlü alt yapı ve hizmet için desteğimizle varız. Buradaki veriler gecikmeli veriler. Deneyin alın ve satın. Düşünce tekrar kalkmasını öğrenin. Hatalarınızı ve zaaflarınızı görün. Önce kendinizi tanıyın. Sosyal medyadan duyarak al sat yapıyorsanız, siz oynuyorsunuz demektir. Borsa ile oynamıyorsunuz, hayatınızla oynuyorsunuz. Siz cebinizdeki 3 kuruş ile oynuyorsunuz. Bakın sizi çarparlar. Birkaç kez kazanırsın, dördüncüde tokadı vururlar ve toplayıp götürürler.” dedi.

Ayrıca 2021 yılında halka arzlarda rekor kırıldığını dile getiren Ergun, “Bu sene 22 milyar TL halka arz tutarı gerçekleştirildi. 52 şirketimiz 22 milyarı bankadan kredi olarak çekmedi, sermaye piyasalarından finansmanı sağladı. Geçen sene sadece 1 milyardı ve 8 şirketti.” diye konuştu.