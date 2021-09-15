Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: Sürdürülebilirlik endeksinde çıta yukarıya çıktı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 1 Ekim’den itibaren Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girebilmek için şirketlerin daha yüksek kriterleri sağlaması gerektiğini belirterek şirket değerlendirmelerinin de artık yılda bir kere değil sürekli olarak yapılacağını kaydetti.

Borsa İstanbul’da gong, Europap Tezol Kağıt için çaldı. Yıldız Pazar’da TEZOL koduyla işlem görmeye başlayan Europap Tezol Kağıt’ın halka arz büyüklüğü 333 milyon TL, halka açıklık oranı yüzde 24 oldu.

Törende Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini ulusal ve uluslararası sertifikaları alarak ve ilkleri gerçekleştirmesini önemsediğini dile getirerek “Borsa olarak biz bu vizyondaki şirketlerimize destek veriyoruz, teşvik ediyoruz ve onları ayrı bir vitrine yerleştiriyoruz. Yani sürdürülebilirlik performansları yüksek şirketlerimizi BIST Sürdürülebilirlik endeksine dahil ediyoruz” dedi.

Borsa olarak sürdürebilirlik alanında 1 Ekim’de yeni bir adım daha atacaklarını belirten Ergun, şöyle konuştu: “Sürdürebilirlik kriterlerini yükselttik, yani çıtayı yukarıya çektik. 1 Ekim’den itibaren Sürdürülebilirlik Endeksine girebilmek için şirketlerimizin daha yüksek kriterleri sağlaması gerekiyor. Bu yolla şirketlerimizi, sürdürülebilirlik performanslarını yükseltmeye teşvik ediyor, onlara uluslararası rekabette avantaj kazandırmaya çalışıyoruz. 1 Ekim’den itibaren, artık şirket değerlemeleri yılda bir kez değil, sürekli olarak yapılacak. Şirketlerimiz yıl boyunca istedikleri zaman verilerini güncelleyecekler ve bu güncellemeleri içerecek şekilde notları revize edilecek. Takip eden ilk çeyrek başından itibaren de endeks kriterlerini sağlayan şirketler endekste yer alacak. Sürdürebilirlik endeks sayısını ve çeşitliliğini arttıracağız, üzerine vadeli işlem sözleşmesi ve benzeri finansal ürünlerin kurulmasını sağlayacağız. Böylece yatırımcıların sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmalarını kolaylaştırmış olacağız. Şeffaflık, sermaye piyasalarımız için olduğu kadar sürdürülebilirlik için de olmazsa olmaz bir konu. Yeni dönemde sürdürülebilirlik konusunda şeffaflığın artmasına da önem verdik. Artık hem şirketlerimiz hem de yatırımcılarımız tüm sürdürebilirlik verilerine kolayca erişebilecekler.”

Ayrıca şirketleri büyük küçük demeden sürdürülebilirlik konusunda teşvik etmek için değerlemelere dahil olabilecek şirket tanımını genişleteceklerini kaydeden Ergun, Sürdürebilirlik ve yeşil üretim alanında duyarlılığı yüksek olan Borsamızda işlem gören tüm şirketlerimizi bizimle işbirliği yaparak hızla harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.