Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Atilla'nın istifasının kabul edildiği duyuruldu.

Borsa İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması şöyle:

"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir."