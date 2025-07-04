Borsa İstanbul gün ortasında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında hafif yükselişle 10.230,08 puana ulaştı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,7 puan ve yüzde 0,02 artış kaydetti.

Günün ilk bölümünde toplam işlem hacmi 36,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 yükseliş gösterdi.

Sektörel bazda en çok kazandıran yüzde 3,25 artışla spor endeksi oldu. En fazla kaybettiren ise yüzde 0,6 düşüşle inşaat sektörü olarak öne çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası ticaret politikalarına yönelik gelişmelerin ve ABD vergi tasarısına ilişkin haberlerin yatırımcı gündemini şekillendirdiğini belirtti.

Yurt içinde ise günün geri kalanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak olan Fiyat Gelişmeleri Raporu ve reel efektif döviz kuru verisi yatırımcıların odağında olacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyeleri direnç, 10.100 ve 10.000 puan ise destek olarak izleniyor.