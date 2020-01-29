Borsa İstanbul güne artıda başladı

29 Ocak 2020

Açılışta BIST 100 endeksi, 784,24 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 120.585,88 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti.

Sektör endeksleri güne arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile tekstil ve deri, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.



BIST 100 endeksi, dün 119.400-121.100 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,3 azalışla 119,802 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da tüketici güven endeksi ve ABD'de toptan eşya stokları verileri başta olmak üzere yoğun veri takvimi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi kararının takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 ve 117.900 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 121.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.