Borsa İstanbul güne satıcılı başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,39 puan ve yüzde 0,28 azalarak 1.535,82 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,15 düşüş kaydetti. Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,73 ile iletişim oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybederek 1.540,21 puana geriledi.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalar ile teşvik beklentilerine ilişkin belirsizliklere paralel satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışı takviminde ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.