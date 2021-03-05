Borsa İstanbul, güne satıcılı başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,61 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 1.533,43 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile spor oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak günü 1.538,04 puandan tamamladı. Endeksin dünkü yükselişinde bankacılık hisselerinin pozitif seyri etkili oldu.

Küresel piyasalarda satış baskısı

Asya borsaları, ABD Hazine tahvil getirilerinin yeniden yükselmesiyle bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Tahvil getirilerindeki yükselişin ardından doların üç ayın zirvesini görmesiyle, yen düşüş kaydetti. Avustralya hisseleri yüzde 1'den fazla düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,6 düştü. Çin lokomotif endeksi yüzde 1,5 geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi de 684.52 seviyesine gerileyerek 1 Şubat'tan beri en düşük seviyesini gördü. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,5 düştü. ABD borsaları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı konuşmada, Fed'in uzun dönemli tahvil alımlarını artırarak uzun vadeli faiz oranlarını düşük tutacağına dair bir işaret vermemesinin ardından yatırımcıların hayal kırıklığına uğramasıyla geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.