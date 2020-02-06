Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

06 Şubat 2020

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.069,34 puan ve yüzde 0,87 değer kazanarak 123.390,11 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 1,18 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,10 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün en yüksek 123.629,30 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 122.320,77 puandan tamamladı.

Analistler, bugün, yurt içinde Suriye'ye ilişkin gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa tarafındaki yoğun haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, Avrupa Parlamentosu'nda "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda yapacağı konuşma ve İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın, İngiltere ile ABD arasındaki serbest ticaret müzakerelerine ilişkin açıklayacağı taslak yol haritası gündemin odağında bulunuyor.

Çin'in 14 Şubat'ta ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerinde indirime gideceği haberi ve koronavirüsüne ilişkin endişeleri azaltan gelişmeler ile küresel risk iştahının arttığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 ve 125.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.