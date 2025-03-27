Borsa İstanbul günü düşüşle kapadı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 36,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 114,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi ise yüzde 0,41 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,03 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,25 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere, yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmasının ardından karışık bir seyir öne çıktı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.