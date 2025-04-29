Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 4,05 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, güne 34,49 puan ve yüzde 0,37 azalışla 9.272,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.216,78 puanı, en yüksek 9.312,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kaybıyla 9.224,84 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 102,11 puan ve yüzde 1 kayıpla 10.064,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 308 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 308 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 4 milyon 135 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,82, bileşik getirisi de yüzde 47,40 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,3403, satışta 38,4940 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,3396, satışta 38,4932 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 142,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2 azalışla 63,3 dolardan işlem görüyor.