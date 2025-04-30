Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 3,27 ile ulaştırma oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine yüzde 0,3 daraldı. Ülkede, özel sektör istihdamı da nisanda 62 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının etkilerinin makroekonomik verilerde görülmeye başladığını, açıklanan verilerden sonra resesyon endişelerinin tetiklendiğini belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin daha net bir tablo çizeceğini ifade etti.

Yarın yurt içi piyasaların ve yurt dışında birçok borsanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tatil olduğunu belirterek, veri gündeminde yurt dışında Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ile inşaat harcamalarının takip edileceğini aktaran analistler, BoJ'un politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.950 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.