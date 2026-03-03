Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 5,51, holding endeksi yüzde 2,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,20 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 7,39 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmanın uzama ihtimalinin küresel ticareti olumsuz etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle satış baskısı derinleşirken, bu gelişmeye paralel olarak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olarak kayıtlara geçti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etmişti.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Bej Kitap raporu ile Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.