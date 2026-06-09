Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 167,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,99 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,57 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikası duruşunu koruyabileceğine yönelik beklentileri artırmasıyla teknoloji sektörü öncülüğünde negatif bir seyir izlenirken, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Çin'de mayıs ayı ÜFE ile enflasyon, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, enflasyon ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Haziran Cuma günü açıklanacak "Nisan 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının 5 milyar 437 milyon dolar açık vermesini bekliyor.